Mortal Kombat 2 hat sich um acht Monate verzögert

Die Idee war, dass wir im kommenden Film Mortal Kombat 2 am 24. Oktober wirklich blutige Fatalities und Unterhaltungsgewalt der unterhaltsamsten Art genießen würden. Aber... Es ist eine wirklich vollgepackte Woche mit vielen großen Filmen und Halloween steht vor der Tür, wenn die Leute dazu neigen, einen Horrorfilm in der Dunkelheit des Kinos zu genießen.

Was unternimmt Warner Bros. dagegen? Nun, Deadline berichtet, dass sie sich einfach dafür entschieden haben, die Veröffentlichung zu verschieben, und zwar mit erheblichem Vorsprung. Anstelle einer späteren Herbstpremiere (die eine Verschiebung eines weiteren Films erfordert hätte) wird er nun am 15. Mai nächsten Jahres starten.

Deadline weist darauf hin, dass es nicht ein Mangel an Qualität war, der zu dieser Entscheidung geführt hat - der Film hat bei Testvorführungen Bestnoten erhalten -, sondern vielmehr ein einfacher Versuch, so viele Kinokarten wie möglich zu verkaufen.

Hatten Sie vor, Mortal Kombat 2 zu sehen, und sind Sie damit einverstanden, bis Mai warten zu müssen, um Karl Urban in der Rolle des Johnny Cage zu sehen?