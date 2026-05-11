Mortal Kombat 2 erzielt das größte Franchise-Kinostarter-Kino aller Zeiten

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Nach viel Aufsehen und einer langen Verzögerung bis zur Veröffentlichung ist Mortal Kombat 2 seit letztem Wochenende offiziell in den Kinos angekommen. Mit seinem Kinostart an den Kinokassen erzielte Mortal Kombat 2 sicher die bisher größte Premiere der Filmreihe mit einem Gesamteinspiel von 63 Millionen Dollar.

40 Millionen Dollar davon stammen aus US-Territorium (über BoxOfficeMojo), was nicht allzu überraschend ist, aber es ist erwähnenswert, dass der Film in den USA zunächst von etwa 50 Millionen Dollar erwartet wurde. Diese 40-Millionen-Dollar-Einnahmen reichten nicht aus, um The Devil Wears Prada 2 am Wochenende von seinem Spitzenplatz zu verdrängen, da der Film 700 Millionen Dollar für die gesamte Kinokasse anstrebt.

Angesichts des ersten Mortal Kombat-Films, der während COVID veröffentlicht wurde, und dass das Franchise davor nicht oft im Kino zu sehen war, lastete viel auf Mortal Kombat 2 s Schultern. Mit einem geplanten Budget von etwa 80 Millionen Dollar haben wir jedoch noch einen weiten Weg vor uns, bevor der Film auf Null geht. Schauen Sie sich hier unsere Rezension an, um zu sehen, ob sich der Film lohnt.