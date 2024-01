Mortal Kombat 2 Die Dreharbeiten sind nun abgeschlossen

Trotz einiger gemischter Kritiken für den Mortal Kombat-Film aus dem Jahr 2021 wurde er dennoch ein ziemlich großer Erfolg für Warner, die ziemlich früh beschlossen, dass es eine Fortsetzung geben sollte. Und jetzt hat Mortal Kombat 2 einen ziemlich großen Schritt in Richtung Fertigstellung gemacht, da die Crew die Dreharbeiten abgeschlossen hat.

Simon McQuoid ist der Regisseur, eine Position, die er auch für den ersten Film innehatte, und die meisten Stars sind zurück, um ihre Rollen wieder aufzunehmen. Einer der Neuzugänge ist Karl Urban von The Boys, der Johnny Cage in Mortal Kombat 2 spielt, was eine interessante Besetzung zu sein scheint. Wir denken, dass er ein viel besserer Kano wäre, der wieder von Josh Lawson gespielt wird.

Es ist noch nicht bestätigt, ob Mortal Kombat 2 im Laufe des Jahres 2024 Premiere feiert, aber es scheint ziemlich wahrscheinlich, dass dies passieren wird, auch wenn es einige Zeit in der Postproduktion verbringen wird.