Mortal Kombat 2

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Seien wir ehrlich, der Mortal Kombat-Film von 2021 war ein ziemlich unterhaltsamer Action-Abenteuer, aber er war auch vollgepackt mit eigenartigen kreativen Entscheidungen. Den ganzen Film um einen Charakter zu drehen, der in den Spielen nicht existiert, war der falsche Schachzug, dies mit einer Handlung zu verbinden, die nie einmal ein Mortal Kombat-Turnier beinhaltete, war noch ungewöhnlicher, und dann den treuen Fans der Serie (für die, seien wir ehrlich, diese Filme gemacht sind) grundlegende Informationen zu erzählen, als wären sie Idioten, half nicht. Auch hier war es ein durchaus sehenswerter und unterhaltsamer Film, aber er fühlte sich wie ein Tutorial-Spiel an, ein zweistündiges Setting, das weder die Zeit noch die Intelligenz derjenigen respektierte, die diese Welt in- und auswendig kannten.

Ich erwähne die Vergangenheit, weil Mortal Kombat 1 zwar falsch gemacht hat, aber auch viel richtig gemacht hat. Epische Kampfszenen? Check. Gut besetzte Charaktere? Check. Erstaunliches Kostüm- und Bühnenbild? Check. Der erste Film legte eine Grundlage, auf der man aufbauen konnte, und zum Glück verstanden die kreativen Kräfte dieser Fortsetzung die Aufgabe. Drehbuchautor Jeremy Slater verschwendet deine Zeit aus erzählerischer Sicht nicht, wenn du die größere Hintergrundgeschichte verstehst, und Regisseur Simon McQuoid stellt eine intensive Action-Achterbahnfahrt zusammen, die nicht von der Bremse kommt. Auch wenn es immer noch ein paar Schwächen hat...

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Zunächst wurden die Hauptbereiche, auf die der erste Film stieß, sofort korrigiert. Cole spielt eine Nebenrolle, eine fast beleidigend kleine Rolle, und der Hauptteil der Geschichte ist das Mortal Kombat-Turnier – auch wenn noch ein weiterer Handlungsstrang behandelt wird. Wir begleiten die Earthrealm-Champions, wie sie gegen Outworlds Besten antreten, in einer Reihe von hervorragend choreografierten Actionszenen, von denen man nie wegschauen möchte. Und wieder sprechen wir von etablierten und ikonischen Charakteren durch die ganze Zeit, sei es Kitana, Jax, Liu Kang, Shao Khan, Johnny Cage... Es besteht keine Notwendigkeit für unnötige Exposition und Handlungserweiterung, denn jeder, der auch nur ein Grundwissen über Mortal Kombat hat, kennt diese Personen, ihre Persönlichkeiten, ihre Motivationen, was immer mehr Raum für das Gute lässt: gewalttätige Action.

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Man muss dem Choreografieteam und den Darstellern Anerkennung zollen, denn jede der vielen (und es gibt viele) Kampfszenen sind reine Action-Spektakel, die sich anfühlen, als wären sie direkt aus den Spielen gerissen worden. Es ist schnell, gewalttätig, flüssig – alles, was man sich von Mortal Kombat auf der großen Leinwand wünschen kann, und wird mit witzigen Spitzen und Wortspielen gekrönt, wobei Karl Urbans Cage und Josh Lawsons Kano besonders durch ihre Ausstrahlung hervorstechen und aufblühen. Und was die Highlights angeht: Martyn Ford liefert als Shao Khan eine fantastische Leistung ab, der jedes Mal imposant und furchteinflößend ist, wenn er im Rampenlicht steht, und das alles in physischer Form, da der riesige Charakter nicht wie Goro im letzten Film mit CGI zerstört wurde. Oh, und wir dürfen Adeline Rudolph als Kitana nicht vergessen. Während die Fans Cage lieben werden, wie zu erwarten, ist Rudolphs Kitana eine wunderbare Darstellung und sie zeigt echte Fähigkeit, in den kommenden Jahren eine führende Figur in diesem Franchise zu sein.

Die Figuren wurden also originalgetreu adaptiert und die Action ist erstklassig, das lässt sich nicht leugnen. Aber was auch noch einmal gefeiert werden muss, ist die schiere Menge an physischen Effekten, die in diesem Film verwendet werden, denn man bemerkt jeden Schweißtropfen, der in die Darstellungen geflossen ist. Es gibt nur sehr wenige Momente, in denen man das Gefühl hat, dass CGI die Action übernommen hat, während praktische Elemente zu meiner großen Freude aufblühen.

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Außerdem sprechen wir wieder von einem Film mit weniger als zwei Stunden, einem Film, der deine Zeit nicht verschwendet. Zugegeben, die kurze Spieldauer und die vielen beweglichen Teile können so wirken, als würden manche Elemente oder Charaktere nicht voll ausgeschöpft, da das Tempo so hoch ist, dass nach den ersten 20 Minuten kaum noch eine Pause bleibt. Einige der komplexeren Handlungspunkte gehen in der Sauce unter, und einige wichtige Charaktere wirken wie Versäumnisse, die nur eingeführt werden, um sie in einer Tabelle abzuhaken. Hust, hust, Skorpion und Bi-Han. Wenn der erste Film zu viel Zeit mit unnötiger narrativer Exposition verschwendet hat, ist diese Fortsetzung das Gegenteil, was für Ungeweihte der Serie entfremdend wirken könnte. Treue Fans werden mit diesem Nachfolger viel mehr Spaß haben, aber es lohnt sich, sich dieser erzählerischen Richtungsänderung bewusst zu sein – besonders, wenn man eine Schlüsselfigur in einem Trailer gesehen hat und gehofft hat, dass sie eine größere Rolle spielen würde. Und zu diesem Zweck kommt das Ende, wie schon im ersten Film, wahnsinnig schnell, eine ziemlich urkomische Reflexion von Coles unglaublich vorhergesagtem Schicksal...

Er ist also nicht perfekt, aber er tut genug Gutes, um Fans der Serie, Actionliebhaber und alle anderen zufriedenzustellen, die einen unterhaltsamen und unterhaltsamen Film im Kino suchen. Wir sprechen nicht von einem filmischen Wunder, aber es ist albern und aufregend, gewalttätig und spektakulär. Man könnte sagen, so sollte Mortal Kombat auf der großen Leinwand sein, und aus diesem Grund bin ich ziemlich zufrieden mit dieser Fortsetzung und wie offensichtlich sie aus den Fehlern des Originals gelernt hat.