Mortal Kombat 1-Trailer bestätigt den Start im September

Netherrealm hat wie versprochen endlich offiziell das lange gemunkelte Mortal Kombat 1 enthüllt, und der erste Trailer wird auf jeden Fall für einige Diskussionen sorgen.

Denn der erste Trailer von Mortal Kombat 1 bestätigt, dass Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Shang Tsung, Johnny Cage, Liu Kang, Kitana und Mileena zurück sind, aber sie sehen ganz anders aus, als wir es gewohnt sind. Der Grund dafür ist, dass dieser Neustart in dem neuen Universum stattfindet, das von Liu Kang geschaffen wurde, und das ist noch nicht alles. Uns wird auch gesagt, dass es ein völlig neues Kampfsystem, neue Spielmodi, ein Partnersystem namens Kameo Fighters und natürlich: Todesfälle geben wird.

Detaillierte Informationen zu all diesen Dingen werden im Laufe des Sommers bis zur Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 auf PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch am 19. September veröffentlicht. Im August wird es auch eine Beta geben, und diejenigen, die die Premium Edition oder Kollector's Edition kaufen, erhalten am 14. September Zugriff auf das Spiel.