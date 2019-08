Mortal Kombat 11: Starttermin und Charakter-Trailer von Nightwolf bekannt

Nintendo hatte es ja bereits durchsickern lassen, nun haben wir die offizielle Bestätigung erhalten: Der DLC-Charakter Nightwolf kommt nächsten Monat zu Mortal Kombat 11. Besitzer des Saison-Passes erhalten die Spielfigur bereits am 13. September, alle anderen müssen eine Woche länger warten. In einem neuen Charakter-Trailer sehen wir ein paar fiese Attacken des Indianers, der von seinen mystischen Tiergeistern unterstützt wird. Nightwolf war zum ersten Mal in Mortal Kombat 3 zu sehen und war zu Lebzeiten ein Krieger namens Grey Cloud.

You watching Werbung