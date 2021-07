Mortal Kombat 11: keine weiteren DLCs

Vor mehr als zwei Jahren wurde der elfte Teil der berühmt-berüchtigten Mortal-Kombat-Serie veröffentlicht, die insbesondere in den 90er-Jahren viele Jugendschützer um den Schlaf brachte. Seit Release des aktuellen Teils wurden zahlreiche DLCs veröffentlicht, die das Beat 'em up um Charaktere wie Robocop, John Rambo und den Joker bereicherten. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Mortal Kombat 11 kündigen die Entwickler der NetherRealm Studios nun an, dass keine weiteren Inhalte folgen werden:

"NetherRealm konzentriert sich nun auf das nächste Projekt. Nach mehr als zwei Jahren Support für Mortal Kombat 11 wird es keine weiteren DLCs/Charaktere geben."