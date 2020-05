Mortal Kombat 11 bekommt Story-DLC und Robocop als Gastcharakter

Netherrealm Studios haben gestern einen kleinen Teaser veröffentlicht, der heute mit einem neuen Video aufgelöst wurde. Das Kampfspiel legt noch immer viel Wert auf seine absurd vorgetragene Geschichte, über deren Qualität sich kaum ein Fan beschwert. Umso schöner also, dass sie diesen Spielern frische Inhalte zur Verfügung stellen wollen, denn sie haben uns vorhin eine neue Story-Erweiterung vorgestellt.

Zum Preis von 40 Euro wird am 26. Mai (17:00 Uhr) das Aftermath-DLC weitere Beschäftigung in Mortal Kombat 11 einführen. Fujin und Sheeva kehren für die neue Geschichte zurück, außerdem wird es drei zusätzliche Skins für bestehende Figuren geben. Als neuen Gastcharakter hat Netherrealm Studios derweil Robocop eingebaut, der im englischen Original vom Schauspieler Peter Weller vertont wird. All diese Inhalte sind zahlungspflichtig.

Am selben Tag werden alle Spieler Zugang zu insgesamt vier weiteren Arenen bekommen, allerdings sind nur zwei davon wirklich neu. In Zukunft wird es besondere Umgebungs-Fatalities geben, die sich nur in den dafür vorgesehenen Arealen aktivieren lassen. Außerdem wurde eine Funktion angesprochen, an die sich alte Fans sicher noch wohlig erinnern werden: Freundschafts-Kills. Fans des Hauptspiels dürften diese Inhalte umsonst bekommen.