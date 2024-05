Mortal Kombat 1 zeigt Referenzen zu Homelander's Fatality und The Boys

HQ

Vor einer Woche haben uns Ed Boon und seine Crew einen kleinen Einblick in Homelander in Mortal Kombat 1 gewährt. Jetzt ist es Zeit für ein bisschen mehr.

Netherrealm Studios hat uns einen sogenannten First-Look-Trailer zur Verfügung gestellt, der einige der Dinge zeigt, die Homelander tun kann, wenn er "bald" zum Roster von Mortal Kombat 1 stößt. Die Entwickler haben wie üblich erstaunliche Arbeit geleistet, um Anspielungen auf das Universum des Gastcharakters zu implementieren, was in diesem Fall das Trinken von Muttermilch, brutale Tötungen mit seinen Laseraugen und ein Flugzeug beinhaltet.

Eine Sache, die wir anscheinend nicht von The Boys in Mortal Kombat 1 bekommen werden, ist Anthony Starrs Stimme, denn Homelanders eine Zeile in diesem Filmmaterial klingt für mich wie ein Soundalike. Was denkst du?