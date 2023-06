Mortal Kombat 1 zeigt im neuen Trailer zum ersten Mal Gameplay

HQ

Wir wussten, worauf wir uns freuen mussten. Das Summer Games Fest 2023 wäre die Zeit, in der wir einen ersten Blick auf das Gameplay des nächsten Teils der Mortal Kombat-Saga werfen würden - und das taten wir. In einem langen Trailer sahen wir mehrere klassische Charaktere wie Scorpion, Liu Kang, Johnny Cage und Sub Zero, die in Story-Sequenzen miteinander interagieren, kämpfen und Todesfälle einsetzen. Wenn Sie sich Sorgen gemacht haben, dass es nicht mehr so viel Fleisch, Blut und gebrochene Knochen geben würde wie früher, hätten Sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen.

Dann betrat Ed Boon, der Vater von Mortal Kombat, die Bühne. Er kündigte zuerst an, dass kein Geringerer als Jean Claude Van Damme die Stimme von Johnny Cage übernehmen wird, und dann sprach Boon darüber, warum sie sich entschieden haben, das Universum neu zu starten und was das bedeutet. Zuvor erbitterte Feinde wie Scorpion und Sub Zero sind jetzt Brüder.

Die große Neuerung dieses Mal sind Kameos, was bedeutet, dass du für jeden Kampf zwei Charaktere auswählst. Diese können dann in verschiedenen einzigartigen Kombinationen kombiniert werden. Boon lässt uns wissen, dass wir im Laufe des Sommers noch viel mehr Neuigkeiten erwarten können - der Start von Mortal Kombat 1 ist nicht mehr weit entfernt. Der 9. September ist das Datum, und die Formate sind PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Switch (wahrscheinlich per Streaming). Sehen Sie sich den Trailer unten an.