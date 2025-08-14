Mortal Kombat 1 und Sword of the Sea sind diesen Monat die Schlagzeilen im PlayStation Plus-Spielekatalog

HQ

PlayStation Plus Premium- und Extra-Nutzer können sich auf eine neue Runde von Spielen freuen, die im August als Teil des Spielekatalogs erscheinen, darunter Mortal Kombat 1 und Marvel's Spider-Man sowie das brandneue Schwert des Meeres.

Sword of the Sea stammt vom Entwickler hinter Journey, ABZU und The Pathless und ist ein etwas seltenes Spiel, das über den PlayStation Plus-Abonnementdienst veröffentlicht wird. Er folgt einem Protagonisten, der mit seinem Schwert durch weite Ebenen mit Sand, Süßwasser und noch schöner aussehenden Umgebungen surft.

Ebenfalls im Spielekatalog befindet sich Earth Defense Force 6, das hoch bewertete taktische RPG Unicorn Overlord, Atelier Ryza 3, Indika, Harold Halibut und Coral Island. Wenn du PlayStation Plus Premium abonniert hast, kannst du auch die Originalversionen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis spielen.

