Mortal Kombat 1, Lost Records: Bloom & Rage und weitere erscheinen im Dezember für Game Pass

Vielleicht bist du mit Weihnachtseinkäufen und Lebkuchenbacken beschäftigt, aber Game Pass läuft immer noch stark, und für Dezember wurden neue Spiele angekündigt. Wie wir wissen, sind Neuerscheinungen in diesem Monat selten, sodass es weniger Day-One-Veröffentlichungen als üblich gibt, aber es ist dennoch eine solide Sammlung von Titeln. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start auf Game Pass Premium nicht verfügbar, Spiele mit ** markiert sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium ):



Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – Heute verfügbar



Monster Train 2 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 3. Dezember**



Spraypaint Simulator (Cloud, Xbox und PC) – 3. Dezember**



33 Immortals (Spielvorschau) (Cloud, Xbox und PC) – 4. Dezember**



Indiana Jones und der große Kreis (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 4. Dezember**



Routine (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 4. Dezember*



Ein Spiel über das Graben eines Lochs (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series S/X) – 9. Dezember



Death Howl (Handheld & PC) – 9. Dezember*



Dome Keeper (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 9. Dezember



Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 10. Dezember



Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Xbox und PC) – 11. Dezember



Wie üblich gibt es auch kostenlose Perks für alle Abonnenten, wobei die Angebote dieses Monats das Exklusive Überlebendenpaket für PUBG Battlegrounds, das Toyota Supra LBWK Edition Pack für The Crew Motorfest und Craft Your Precision für Delta Force umfassen. Schau auf Xbox Wire vorbei, um mehr darüber zu lesen, was enthalten ist.

Wir könnten nächste Woche auch mit etwas anderem rechnen, während The Game Awards, denn Microsoft liebt es sehr, nach einer großen Ankündigung Schatten zu werfen.

Leider gibt es auch einige Titel, die bald erscheinen. Diese werden am 15. bzw. 31. Dezember entfernt, aber bis dahin können Sie mit Ihrem Abo bis zu 20 % Rabatt erhalten, wenn Sie etwas behalten möchten:

15. Dezember:



Mortal Kombat 11 (Cloud, Xbox und PC)



Weckt immer noch die Tiefe (Cloud, Xbox und PC)



Wildfrost (Cloud, Xbox und PC)



31. Dezember: