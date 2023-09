Mortal Kombat 1 Kameos: Ja oder Nein?

HQ

Jedes Mortal Kombat-Spiel fühlt sich an, als hätte es sein eigenes Gimmick, etwas, das es vom Rest der bisherigen Serie abhebt. In Mortal Kombat 9 gab es zum Beispiel Tag-Team-Kämpfe und in Mortal Kombat 11 gab es Krushing und Fatal Blows. Einige dieser Mechaniken werden in Zukunft als Grundnahrungsmittel in die Serie aufgenommen, während andere als Experimente ihrer Zeit belassen werden.

Das neueste Gimmick ist Kameo Fighters. Wenn du dir noch nicht bewusst bist, was diese Jungs sind, sind sie im Grunde genommen Assistenzkämpfer, die deinen Gegner angreifen, eine Kombo zusammenstellen und die Kombo deines Feindes bei Bedarf brechen können. Von Anfang an war ich mir nicht sicher, ob diese Kämpfer einbezogen werden sollten. Sie kündigten nicht die Rückkehr der Tag-Team-Kämpfe an, die sich in Mortal Kombat 9 als ziemlich lustig erwiesen hatten, und Kameos würden in Mortal Kombat 1 an jedem einzelnen Kampf teilnehmen.

Die Alarmglocken schrillten, als ich sah, wie nah die Kameo-Kämpfer neben dir standen, wenn du einen Kampf gewannst. Ja, Sonya, du hast einen tollen Job gemacht, indem du zwei Projektile auf meinen Gegner geschossen hast, aber ich bin diejenige, die sich gerade den Arm an sechs Stellen gebrochen hat. Es schien, als wären sie keine Hintergrundspieler, sondern die Idee, sie als gleichwertig für den Hauptkämpfer zu pushen, obwohl sie etwa ein Drittel der Arbeit erledigten. Aber jetzt, wo ich das Spiel tatsächlich spielen und mit Kameos herumspielen muss, haben sich meine Ansichten in mancher Hinsicht geändert und sind in anderen Aspekten gleich geblieben.

Beginnen wir mit den positiven Aspekten, den Dingen, die ich an Kameos mag. Erstens, und das ist wohl am wichtigsten, haben sie die Kadergröße brillant erweitert. Anstatt bestimmte beliebte Charaktere wie Sareena, Darrius, Frost und andere auf der Strecke lassen zu müssen, weil sie es dieses Mal nicht ganz geschafft haben, hat Mortal Kombat 1 den Fan-Favoriten die Rückkehr ermöglicht. Es gibt das Argument, dass dies eine bittersüße Ergänzung ist, da viele es viel lieber hätten, wenn Sareena zum Beispiel eine vollwertige Kämpferin wäre, aber wenn wir entweder nichts bekommen oder flüchtige Momente alter Charaktere zu sehen bekommen, würden die meisten von uns viel lieber Letzteres nehmen.

Nachdem sie eine Weile mit Kameos herumgespielt haben, können sie auch in Bezug auf das Gameplay einiges bieten. Es wird wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bis alle den Dreh raus haben, aber die Profis reihen bereits Kombos aneinander, als wäre es nichts, und verwenden ihre Kameos als die Assists, die sie in einem Kampf sein sollen. Sie sind eine Erweiterung deines Hauptjägers und können dir helfen, entweder deinen Druck aufrechtzuerhalten oder den feindlichen Druck mit einem Brecher von dir zu nehmen. Sie haben ihren Nutzen, und während diese wiederum unseren normalen Kämpfern gegeben werden könnten, erhalten wir dank der Ergänzungen von Kameos auch einige zusätzliche Animationen für tödliche Schläge, Todesoptionen und mehr.

Nun zu den Dingen, auf die ich nicht so scharf bin. Es stimmt, dass Kameos eine weitere Ebene des Gameplays bieten, aber diese Ebene erweist sich als eher oberflächlich und eine, die sich nicht so anfühlt, als würde sie ganz zur Atmosphäre von Mortal Kombat passen. Einen besten Kumpel zu haben, mit dem man in Kämpfe zieht, fühlt sich nicht so an, als würde es der Linie folgen, den Gegner mit den blutigsten Mitteln zu töten. Mortal Kombat hatte schon immer Humor, wobei die Gewalt immer eher lächerlich als schrecklich blutig war, aber dies fühlt sich wie eine Mechanik an, die besser zu Injustice passt. Das Gleiche gilt für die Zusammenstöße zwischen den Kämpfern. In der Lage zu sein, zwei Superhelden in einen Kampf zu bringen, klingt so, als würde es mehr für diese Fangemeinde als für die Liebhaber von Mortal Kombat sein.

Darüber hinaus fühlt es sich, wie bereits erwähnt, nicht so an, als würden die Kameos so viel zum Gameplay beitragen, verglichen mit dem Fokus, der auf sie gelegt wurde. Sie sind ein zentraler Bestandteil dieses Spiels, ob es ihnen gefällt oder nicht, und doch fühlt es sich nicht so an, als hätten sie die Zeit in sie investiert, damit sie sich nach ein paar Stunden mehr als vergessen anfühlen. Selbst wenn du dich daran gewöhnst, mit ihrem Potenzial herumzuspielen, erinnerst du dich oft daran, dass es sie gibt, anstatt das Gefühl zu haben, dass dein Kampfgefährte ein wesentlicher Bestandteil dafür ist, wie du diesen Kampf gewinnen wirst. Es besteht die Möglichkeit, dass sich dies im Laufe der Zeit verbessert, aber im Moment fühlen sich Kameos weniger wie eine Möglichkeit an, das gesamte Kampferlebnis zu verbessern, sondern eher wie eine Idee, die NetherRealm hatte, um dieses Spiel anders erscheinen zu lassen.

Kameo Fighters ermöglichen es uns, mehr unserer Favoriten zu sehen, das gebe ich zu, aber abgesehen davon, dass sie einige zusätzliche Slots im Kader geben, um freundliche Gesichter aufzunehmen, treffen sie nicht ganz ins Schwarze. Sicher, sie können helfen, Kombos zu reihen oder feindliche Angriffe zu unterbrechen, aber in früheren Spielen konntest du das tun, ohne dass dir jemand zu Hilfe kam. Es besteht die Hoffnung, dass dies mit der Zeit ausgebügelt wird, aber ich denke, sie sind ein Mikrokosmos eines Problems in Mortal Kombat 1, nämlich dass sich das Spiel mit dem, was es im Moment bietet, etwas glanzlos anfühlt. Tolle Mechanik und Kämpfe, aber inhaltlich oberflächlich.

Was denkst du? Liebst du Kameo Fighters?