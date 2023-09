Mortal Kombat 1 ist der "erste Schritt" in der neuen Erzählung

HQ

Dominic Ciancolo, Narrative Director von Mortal Kombat 1, hat gesagt, dass die Erzählung des kommenden Spiels als "Sprungbrett" für zukünftige Titel dienen wird.

Im Gespräch mit ComicBook.com sagte Ciancolo: "Ich denke, es gibt eine Erwartung, die durch MK9 entstanden ist. Das war natürlich ein Speedrun durch die ersten drei Spiele. Wir haben also gesehen, wie sich die Charaktere im Laufe dieses einen Spiels vollständig zu dem entwickelt haben, was die Leute von ihnen kannten. Mortal Kombat 1 als Erzählung ist ein Sprungbrett. Es ist der erste Schritt auf diesem Weg. Und so werden wir natürlich sehen, wie sich die Charaktere entwickeln, sie werden sich verändern, Dinge werden passieren, aber das ist nicht das Ende. Das ist erst der Anfang. Und das wird etwas sein, das wir hoffentlich im Laufe der Zeit weiterentwickeln werden."

Mortal Kombat 1 gibt uns einen Reset der Zeitlinie, in der Liu Kang seine eigene Geschichte geschmiedet hat, aber nicht frei von Bedrohungen ist. Dieses Mal sehen wir zurückkehrende und neue Gesichter, aber es scheint, dass wir, selbst wenn die Zeitlinie im letzten Spiel zurückgesetzt wurde, auf absehbare Zeit an dieser Zeitlinie festhalten.