Mortal Kombat 1 ist auf dem Weg zur San Diego Comic Con

Mortal Kombat 1 wird dieses Jahr auf der San Diego Comic Con vertreten sein und verspricht ein Panel, das wir nicht verpassen sollten.

Der Twitter-Post, in dem das Panel enthüllt wurde, ist nicht näher darauf eingegangen, was dies bedeuten könnte, aber wir können uns vorstellen, dass es vielleicht einige zusätzliche Charakterenthüllungen gibt. Wir sind jetzt zwei Monate von der Veröffentlichung des Spiels entfernt, also könnten vielleicht ein paar Charaktere pro Woche die Liste gerade rechtzeitig zur Veröffentlichung füllen.

Ansonsten gibt es auch den Story-Modus, zu dem wir noch ein paar Details erfahren könnten. Dank der bisher veröffentlichten Trailer wissen wir hier und da schon ein bisschen, aber es wäre interessant, ein paar konkretere Details zu haben.

Was möchtest du auf dem Panel der Comic Con von Mortal Kombat 1 sehen?