Mortal Kombat 1 hat sich über fünf Millionen Mal verkauft und wird weitere DLCs erhalten

Ende letzten Jahres tauchte ein Gerücht auf, dass mit Mortal Kombat 1 nicht alles in Ordnung war, da es angeblich Schwierigkeiten hatte, Spieler zu halten, während sich die Erweiterung Khaos Reigns schlecht verkauft hatte. Infolgedessen wurde Berichten zufolge eine zweite Kampagne abgesagt, während die Arbeit an weiteren DLCs ausgesetzt wurde.

Vielleicht ist das der Grund, warum sich der starke Mann der Serie, Ed Boon, in einer Reihe von Social-Media-Posts dafür entschieden hat, die Lage des Landes zu verdeutlichen. Er verrät unter anderem, dass Mortal Kombat 1 über fünf Millionen Mal verkauft wurde und bis heute kontinuierlich zu den 15 meistgespielten Titeln für Playstation 5 gehört.

Vor kurzem wurde Conan der Barbar als DLC-Charakter zum Spiel hinzugefügt, und um die Ecke wartet T-1000, aber anscheinend ist es noch nicht vorbei und er schreibt, dass Netherrealm Studios "aufgeregt sind, mit zukünftigen DLCs weiterzumachen". Was das sein wird, wissen wir allerdings nicht.

Alles in allem hört es sich so an, als ob es für Mortal Kombat 1 gut läuft und das Spiel noch einige Zeit lang sowohl mit Unterstützung als auch mit mehr Inhalten florieren wird.

Was als nächstes passiert, sei dahingestellt. Bevor Mortal Kombat 1 bekannt gegeben wurde, gab es viele Gerüchte, dass Netherrealm Studios an Injustice 3 arbeitet. Angesichts der Tatsache, dass das DC-Universum zur gleichen Zeit neu gestartet wurde, ist es denkbar, dass Warner mit einem neuen Injustice warten wollte, bis sie das Spiel mit aktuellen Versionen von DC-Helden (und Schurken) füllen konnten. Vielleicht ist das ja der nächste?