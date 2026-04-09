Mortal Kombat 1 hat jetzt 8 Millionen Exemplare ausgeliefert

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Mortal Kombat 1 vielleicht nicht mit dem gleichen Fanfare wie andere Titel der Reihe erschienen, aber das ändert nichts daran, dass das Spiel für NetherRealm ein ordentlicher kommerzieller Erfolg war, besonders in den Jahren seit seiner Premiere.

In den zweieinhalb Jahren seit dem Erscheinen von Mortal Kombat 1 auf PC und Konsolen ist es nun gelungen, den Meilenstein von bis zu acht Millionen Einheiten zu erreichen – was beweist, dass das Interesse an der breiteren Prügelspielreihe weiterhin groß ist.

Das ist ein ziemlich großer Sprung gegenüber den letzten Verkaufsinformationen, die wir über das Spiel hatten, denn bereits im August 2025 wurde bestätigt, dass 6,2 Millionen Einheiten verkauft wurden, was bedeutet, dass es acht Monate gedauert hat, bis der Titel weitere 1,8 Millionen Exemplare verkauft hat. Gar nicht schlecht für ein Spiel, das sich seinem dritten Jubiläum nähert.