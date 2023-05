Mortal Kombat 1 Gameplay wird auf dem Summer Game Fest gezeigt

HQ

Am Tag bevor Mortal Kombat 1 offiziell angekündigt wurde, spekulierten Sie wirklich, dass dies mit einem CG-Trailer geschehen würde und dass das Gameplay für den PlayStation Showcase aufgehoben werden würde. Mit dem ersten Teil hatte ich Recht, aber mit dem zweiten Teil lag ich falsch.

Geoff Keighley hat uns eine Pressemitteilung geschickt, in der er uns mitteilt, dass der erste Mortal Kombat 1 Gameplay-Trailer auf der Summer Game Fest Show am 8. Juni gezeigt wird, so dass wir zwei Wochen länger warten müssen, um das Spiel in Aktion zu sehen, als erhofft.