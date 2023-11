Mortal Kombat 1 Gameplay hypt Omni-Man

HQ

Der erste Blick auf das Omni-Man-Video, das Netherrealm uns letzten Monat gegeben hat, war vollgepackt mit lustigen und brutalen Anspielungen auf Invincible, die zeigen, wie viel Liebe und Sorgfalt Ed Boon und seine Crew in diese Ergänzungen gesteckt haben. Willst du mehr Beweise? Dann schau dir den Gameplay-Trailer unten an.

Weil Netherrealm Studios uns den ersten echten Gameplay-Trailer für Omni-Man in Mortal Kombat 1 gegeben hat, und es ist ein schönes Beispiel dafür, wie viel Mühe in die DLC-Kämpfer fließt. Ich spreche nicht nur von seinen verblüffenden Animationen, brutalen Angriffen und dem bereits angeteaserten Fatality, sondern auch von den Trash-Talks, die zu den Matches führen. Wir werden sehen, ob es andere coole Referenzen und Ergänzungen gibt, wenn Omni-Man am 9. November zu Mortal Kombat 1 kommt.