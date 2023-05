Mortal Kombat 1 Enthüllung könnte diese Woche kommen

HQ

Ein kürzlich veröffentlichter Beitrag von Ed Boons Twitter-Seite lässt Mortal Kombat-Fans glauben, dass sie diese Woche eine Art Ankündigung oder richtige Enthüllung für das nächste Spiel der Franchise erhalten werden.

Während Boon normalerweise für seine Neckereien auf Twitter bekannt ist, scheint dieser neueste Tweet viel weniger kryptisch zu sein als seine üblichen Nachrichten und Trolle. Er schrieb: "DIESE WOCHE SOLLTE SPASS MACHEN", wobei er die Buchstaben Zeile für Zeile verteilte, damit wir etwas länger lesen mussten.

Natürlich bestätigt Boon nicht, was diese Woche kommt, aber wenn man bedenkt, dass wir schon seit einiger Zeit von Mortal Kombat 1 oder 12 oder wie auch immer es heißt, wissen, und so warten wir wirklich nur darauf, zu sehen, was NetherRealm uns zu zeigen hat. Einige diskutieren auch die Möglichkeit, dass ein PlayStation Showcase Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden wird, wobei einige glauben, dass eine Ankündigung einer Show nächste Woche später in dieser Woche erfolgen wird.

Freust du dich schon auf das nächste Mortal Kombat?