Morrowind und Skyrim profitieren vom Erfolg von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist seit seiner Veröffentlichung letzte Woche für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC ein großer Erfolg für Bethesda und Xbox. Die Tatsache, dass es am selben Tag angekündigt und veröffentlicht wurde, scheint ein Geniestreich gewesen zu sein, und es stellt sich die Frage, ob Bethesda-Fans seit der Veröffentlichung von The Elder Scrolls V: Skyrim bereits im Jahr 2011 so lyrisch waren.

Apropos Skyrim: Wir haben gerade gesehen, dass das Spiel unter den aktiven Spielern auf Xbox seit der Veröffentlichung von Oblivion Remaster um 26 % gestiegen ist, und nicht nur das. Sogar The Elder Scrolls III: Morrowind und das ursprüngliche Oblivion sind um bis zu 113 % gestiegen. Das ist eine sehr gute Nachricht für ein Bethesda, das nach den gemischten Meinungen über Starfield etwas guten Willen braucht. Hoffentlich bleibt die Flagge hoch, bis The Elder Scrolls VI eintrifft.