Morris, der Alligator aus Happy Gilmore, verstirbt leider im Alter von 80 Jahren

Traurige Neuigkeiten, ein Mitglied der ursprünglichen Happy Gilmore -Besetzung ist leider verstorben. Nur ein paar Monate vor der Veröffentlichung der Fortsetzung auf Netflix wurde nun bestätigt, dass der Alligator, der im Film auftauchte, im beeindruckenden Alter von 80 Jahren gestorben ist.

Der Alligator, bekannt als Morris, wurde im Film berühmt und trat als Hauptproblem für Adam Sandlers Titelfigur und seinen Trainer Chubbs Petersen, gespielt vom verstorbenen Carl Weathers, auf. In Bezug auf Morris' Tod teilte Sandler eine lange Hommage an X, in der der Schauspieler erklärte:

"Auf Wiedersehen, Morris. Wir werden dich alle vermissen. Man kann hart zu Regisseuren, Maskenbildnern, Kunden - wirklich jedem mit Armen oder Beinen - sein, aber ich weiß, dass Sie es zum ultimativen Wohle des Films getan haben. Der Tag, an dem du nicht aus deinem Wohnwagen kommst, wenn wir nicht 40 Salatköpfe einschicken, hat mich eine wichtige Lektion gelehrt: Gehe niemals Kompromisse bei deiner Kunst ein. Ich werde nie die Zeit vergessen, als wir uns die Bar der Drei Musketiere teilten und du mir die größere Hälfte überließest. Aber das warst du.

"Ich weiß, dass die Enthauptung deines Charakters im ersten Film deine Teilnahme an der Fortsetzung ausgeschlossen hat, aber wir alle haben den Obstkorb und die urkomische Note zu schätzen gewusst. Ich werde das Geräusch deines Schwanzes vermissen, der durch das hohe Gras gleitet, deine kalte, holprige Haut, aber vor allem werde ich dein ansteckendes Lachen vermissen. Danke an Mr. Young, dass er sich all die Jahre um dich gekümmert hat, und vaya con dios, alter Freund."

Das hat natürlich dazu geführt, dass viele auch eine der ikonischsten Szenen aus dem Film als Hommage geteilt haben, die innerhalb von etwa neun Monaten leider zutreffend geworden ist.

