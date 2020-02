Morgen ist eine Nintendo-Direct zu Animal Crossing: New Horizons angesetzt

Wir wissen derzeit nicht von vielen Spielen, die 2020 auf der Nintendo Switch erscheinen, deshalb lastet auf den Schultern von Animal Crossing: New Horizons ein besonderes Gewicht. Das Game wird in einem guten Monat veröffentlicht und am Abend hat Nintendo nun endlich die vermutete Direct-Übertragung bestätigt, die die Fans seit Wochen umhertreibt. Am Donnerstag um 15:00 Uhr deutscher Zeit wird auf dem Youtube-Kanal des Publishers die Premiere eines neuen Videos starten, das uns mehr über das knuffige Rollenspiel verrät. Wir wissen derzeit nur, dass die Übertragung 25 Minuten andauern wird, doch was darin konkret gezeigt wird, ist aktuell nicht bekannt. Wir begleiten die Sache selbstverständlich für euch.