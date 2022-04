Morgen findet ein Unreal-Engine-Livestream statt

HQ

Epic Games spricht morgen am 5. April ab 17:00 Uhr über Projekte, die in ihrer hauseigenen Entwicklerumgebung entstehen. Zuschauer dürfen Neuigkeiten zur Unreal Engine erwarten und es gibt während des Livestreams wohl auch Spieleankündigungen. Einer der Programmpunkte ist die UE5-Demo The Matrix Awakens und gegen 20:30 Uhr gibt es eine Entwickler-Talkrunde, die Nachwuchsentwickler auf die Unreal Engine aufmerksam machen soll. Ihr findet das alles auf Twitch.