Morgen finden die Wimbledon eChampionships statt

Jetzt, da das U.S. Open aus dem Weg geräumt ist, blicken Sie vielleicht auf das Chengdu Open als das nächste große Tennisturnier, das Sie sich ansehen sollten, oder? Falsch! Morgen wird das Wimbledon eChampionships im The All England Lawn Tennis Club ausgetragen, wo zum ersten Mal seit 2019 ein Live-Finale stattfindet und die besten Top Spin 2K25 Spieler gegeneinander antreten.

Bei dem Turnier kämpfen die Teilnehmer um eine einzige vergoldete PS5-Konsole, auf der der Name und die Errungenschaft des Siegers eingraviert sind, und was die Frage betrifft, wer bei der Veranstaltung anwesend sein wird, so wird es Spieler aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien sowie aus den USA, Kanada und Mexiko geben, da in den Wochen zuvor in jedem Land offene Qualifikationsturniere ausgetragen wurden.

Uns wurde gesagt, dass das Turnier im K.O.-Format gesetzt und im Best-of-Three-Modus ausgetragen wird, und jedes der Spiele wird morgen ausgetragen, was bedeutet, dass wir bis Freitag den Gewinner des Wimbledon eChampionships kennen werden.