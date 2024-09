Morgen: Erster vollständiger Einblick in die zweite Staffel von Arcane

HQ

Eine der besten Videospieladaptionen, die wir bisher gesehen haben, steht kurz vor ihrer Rückkehr. Die Netflix-Serie Arcane wird diesen November für eine zweite Staffel zurückkehren, und da dies der Fall ist, beginnt der Hype-Zug, der uns auf diese große Rückkehr vorbereitet, in vollem Gange.

Uns wurde gesagt, dass wir ab morgen, dem 5. September, um 13:00 Uhr BST / 14:00 Uhr MESZ auf YouTube vorbeischauen können (oder noch besser, in eure lokale Gamereactor-Region zurückkehren können, um den Trailer auch hier zu finden!), um den vollständigen Trailer zu Arcane: Saison 2 zu sehen.

Zweifellos wird dies auch der Zeitpunkt und der Ort sein, an dem wir das Veröffentlichungsdatum bestätigen werden, das bereits am 2. November im Monat sein könnte, da die Premiere World Championship für League of Legends am selben Tag zu Ende geht. Zusammenfallen? Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht... Wir werden es morgen sicher herausfinden.