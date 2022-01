Morgen dürft ihr Pagan Min in Far Cry 6 spielen

HQ

Far Cry 6 wird morgen am Dienstag, dem 11. Januar, eine neue Erweiterung erhalten. Das DLC "Control" versetzt uns in die Rolle des Antagonisten aus Far Cry 4, Pagan Min, den wir in einer Roguelike-Erfahrung kontrollieren. Genau wie das Insanity-DLC, in dem die Spieler einen Einblick in die Psyche und die Motivationen des ikonischen Bösewichts Vaas Montenegro erhielten, wird Control Teil des Season-Passes sein, der satte 40 Euro auf die Waage bringt. Alternativ zahlt ihr im Einzelkauf 15 Euro für das Add-On.