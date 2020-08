Morgen bekämpft Setsuka Widersacher in Soul Calibur VI

Am Samstag fand in Japan ein Kampfspiel-Event statt und dort haben einige große Publisher ihre kommenden Inhalte präsentiert. Unter anderem hat uns Bandai Namco Setsuka vorgestellt, die nächste DLC-Kämpferin in Soul Calibur VI. Die gute Dame benutzt im Kampf ihren Sonnenschirm, in dem eine Klinge versteckt ist. Fans kennen Setsuka aus Soul Calibur III, die Rückkehrerin wird mit ihren klassischen Gewändern und einer eigenen Ebene ausgeliefert. Ihr könnt sie im Saison Pass #2 (zum Preis von 35 Euro) oder einzeln (für ca. 6 Euro) erwerben.

Zusätzlich zur neuen DLC-Kämpferin und dem Charaktererstellungsset E (dort stecken viele Objekte, die an Tekken erinnern) wird am 4. August Spielversion 2.20 auf allen Plattformen erscheinen. Laut Bandai Namco wird es "Anpassungen am Kampf" geben, was hoffentlich zu intensiveren Gefechten führt. Genauere Informationen liegen uns nicht vor, aber der neue Trailer liefert einen ersten Einblick: