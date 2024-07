Morgan Freemans fünf Top-Leistungen

HQ

Gone Baby Gone (2007)

In Ben Afflecks schmerzlich vergessenem (und absolut fantastischem) Regiedebüt verkörpert ein phänomenaler Freeman den Bostoner Detektiv Jack Doyle mit einer Autorität und Gelassenheit, die mich als Zuschauer dazu bringt, jedes Wort, das er sagt, jede Geste zu glauben. In einem Film, in dem es von großartiger Schauspielerei nur so wimmelt, nicht zuletzt von Afflecks jüngerem Bruder, der die Hauptrolle spielt, zeigt sich Freeman von seiner besten Seite.

Million Dollar Baby (2004)

Es gibt wirklich keinen männlichen Schauspieler in der Geschichte des Kinos, der das Geschichtenerzählen vorantreiben und Atmosphäre und Empathie nur durch seine Stimme aufbauen kann - wie Morgan Freeman. Er bewies dies mit großer Klarheit bereits in Shawshank und dann in Million Dollar Baby, wo er neben dem Voice-Over auch als ehemaliger Boxer Eddie Dupris einen brillanten Job macht.

Unverzeihlich (1992)

Eastwoods Dekonstruktion des amerikanischen Westerns in dem zeitlosen, fantastischen Unforgiven hätte natürlich nicht so gut funktioniert, wenn Hackman und Freeman nicht einige der besten Interpretationen ihrer jeweiligen Karrieren gemacht hätten.

Die Erlösung von Shawshank (1994)

Vergeltung, Schuld, Vergebung, Akzeptanz. Frank Darabont vollbringt Wunder mit Kings Grundgeschichte in diesem unsterblichen Superklassiker und obwohl Tim Robbins in der Hauptrolle absolut brillant ist, ist es Freeman als sein ruhiger, methodischer und intelligenter bester Freund, der allen die Show stiehlt. Freemans Erzählung macht die Hälfte des Films aus.

FREEMANS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG:

Sieben (1995)

In Freemans Charakteren steckt normalerweise so viel Substanz, auch wenn es im Drehbuch vielleicht nicht wirklich so aussieht. Wenn man Seven in Drehbuchform liest, wird natürlich schon früh klar, dass es sich um eine gut geschriebene Geschichte mit gut entwickelten Charakteren und einer fantastischen Wendung handelt, aber Morgan Freemans kämpfendem New Yorker Detektiv Somerset fehlt die Substanz, die ihm im Film gegeben wird, in dem es um brillantes Schauspiel geht (und sicherlich auch um eine brillante Charakterregie, die von einem Fincher in Topform signiert wurde). Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies Morgan Freemans Sternstunde als Schauspieler ist.