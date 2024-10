Morgan beendet Produktion von Plus Six mit atemberaubenden Modellen in limitierter Auflage

HQ

Morgan ist einer der letzten Autohersteller, der noch Fahrzeuge entwirft, die aussehen, als würden sie problemlos in die 1920er Jahre passen. Das aktuelle Modell, das der Autohersteller produziert, heißt Plus Six, aber dieses Modell erreicht das Ende seiner Laufbahn, wobei die Produktion Anfang 2025 abgeschlossen werden soll. Vor diesem Hintergrund hat Morgan ein limitiertes Schiefermodell angekündigt, das das Ende der Plus Six bedeuten wird.

Es wird als Plus Six Pinnacle bekannt sein und es werden nur 30 Einheiten hergestellt. Er wird mit einer von drei verfügbaren Innenfarben debütieren, eine Reihe von Außenlackierungen bieten, Lammfellteppiche, eine Mittelsäule aus Teakholzfurnier sowie eine untere Schiene für das Armaturenbrett aus massivem Teakholz bieten und in Anlehnung an japanische Intarsien ein Logo in die Mittelsäule einarbeiten und mit Aluminium veredeln.

Der Plus Six Pinnacle wird von einem V8-Motor angetrieben, der dem Plus 8 aus dem Jahr 1968 ähnelt, und was die Preisgestaltung des Autos betrifft, so verspricht Morgan, dass sie bei 96.995 £ beginnen werden, was bedeutet, dass sie nicht ganz im Supersportwagen-Bereich liegen werden.

Morgan weist auch darauf hin, dass es der Welt sein nächstes Flaggschiff-Modell im Jahr 2025 vorstellen wird.

