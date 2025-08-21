Mordverdächtiger nach Leichenfund in der Seine festgenommen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Frankreich . Die französische Polizei hat am 20. August einen jungen Mann im Zusammenhang mit einer Reihe von mutmaßlichen Morden festgenommen, nachdem am 13. August mehrere Leichen aus der Seine in Paris gezogen worden waren.

Die Staatsanwaltschaft von Créteil teilte Le Monde mit: "Ein Mann wurde heute Morgen wegen des Verdachts auf mehrfachen Mord im Hauptquartier der kriminellen Brigade der Pariser Kriminalpolizei in Gewahrsam genommen." Über die Festnahme berichtete zuerst Le Parisien.

Die Entdeckung begann, als ein Passagier eine Leiche im Wasser entdeckte, was die Behörden dazu veranlasste, drei weitere in der Nähe zu entdecken. Einige der Opfer zeigten Anzeichen von Gewalt, während andere in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung aufgefunden wurden, was die Identifizierung erschwerte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei einem der Toten um einen Anwohner handelte, aber der Rest bleibt ein Rätsel. Der Verdächtige wird nun verhört, während die Staatsanwaltschaft einen der möglicherweise beunruhigendsten Fälle der letzten Jahre in der Hauptstadt zusammensetzt.