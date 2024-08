Mordred wird der nächste Gott von Smite 2 sein

Die 24/7 Closed Alpha beginnt in ein paar Monaten.

Nach einem zweiten Alpha-Wochenende mit der MOBA-Fortsetzung haben wir einige Gedanken zu dem, was wir erlebt haben.

Titan Forge erklärt seine Methode zur Auswahl der Smite-Götter, die nach Smite 2 gebracht werden als nächstes

am 31. Mai 2024 um 07:09 NEWS. Von Ben Lyons

Design Director AJ Walker: "Man könnte Doctor Strange-Kräfte haben, um die 14 Millionen verschiedenen Kombinationen zu sehen, in die man gehen könnte, und es gäbe eine, die für all diese verschiedenen Variablen am besten geeignet wäre."