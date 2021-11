Mordfall Martha is Dead bleibt etwas länger ungelöst in den Akten

HQ

Im Playstation-Blog äußerte sich Tommaso Bonanni, der Technical Director von Caracal Games, zu den Playstation-5-Features des Horrorspiels Martha is Dead und bei dieser Gelegenheit wurde die Verzögerung des Projekts offiziell bekanntgegeben. Der Titel sollte noch in diesem Jahr erscheinen, wird allerdings erst am 24. Februar 2022 veröffentlicht.

Der Herzschlag der Protagonistin Giulia wird vom Dualsense-Controller als Vibration wiedergegeben. Die adaptiven Trigger des PS5-Controllers kommen ebenfalls zum Einsatz, konkret beim Aufnehmen von Fotos. Das Spiel bekommt ihr mit Ausnahme von Nintendo Switch auf allen aktuellen Plattformen, genau drei Monate sind es bis zur Veröffentlichung. In Martha is Dead untersuchen wir den nebulösen Mordfall unserer Schwester Martha in einer abergläubischen Gemeinde, die vom zweiten Weltkrieg gezeichnet ist.

HQ

Quelle: Gematsu.