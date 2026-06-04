Mord steht auf der Speisekarte in Eli Roths Blutvergießen, Ice Cream Man

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Hast du schon mal gesehen, wie ein Mann sein eigenes Gehirn in einer Eistüte gefüttert hat? Nein? Willst du? Diesen Sommer wird Regisseur Eli Roth zurückkehren und einen Horrorfilm präsentieren, den Sie wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werden.

Es ist bekannt als Ice Cream Man und im Grunde dreht sich die Handlung um einen gruseligen Ice Cream Man, der leckere Leckereien verteilt, die Kinder in mörderische und rachsüchtige Monster verwandeln, die seinem Willen verpflichtet sind. In diesem Fall erschafft der Ice Cream Man eine Horde loyaler Untertanen und lässt sie in einer idyllischen Sommerstadt los, wo sie ihre Eltern, Lehrer und jeden anderen Erwachsenen, der ihnen unglücklicherweise im Weg steht, auf unglaublich kreative, aber grausame Weise ermorden.

Es versteht sich von selbst, dass dieser Horrorfilm nichts für schwache Nerven ist, und ebenso wird der Red-Band-Trailer Eindruck hinterlassen, wenn man mutig genug ist, ihn anzusehen. Falls ja, können Sie dies unten sehen, bevor Ice Cream Man am 7. August in die Kinos kommt.