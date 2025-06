Morbid Metal, um den Early Access im August zu starten

HQ

Ubisoft schien sich alle seine Ankündigungen und Neuigkeiten in diesem Sommer speziell für die PC Gaming Show aufzuheben. Das französische Unternehmen kam zu dem großen Event, um der Welt mitzuteilen, dass The Rogue Prince of Persia den Early Access im August verlassen würde und dass Anno 117: Pax Romana im November vollständig starten würde, aber das war noch nicht alles.

Wir erfuhren auch, dass Morbid Metal auch im August eintreffen würde. Das Hack'n-Slash-Roguelite-Spiel wird zunächst als Early-Access-Projekt am Steam debütieren, genauer gesagt am 20. August. Es ist unklar, wie lange es im Early Access bleiben wird und auch wie groß das Spiel sein wird, wenn diese in der Entwicklung befindliche Version des Spiels erscheint. Was wir wissen, ist, dass Sie heute einen ersten Vorgeschmack auf das Erlebnis bekommen können, da eine Demo am Steam veröffentlicht wurde.

In Bezug auf das, was Morbid Metal den Fans bietet, wird uns gesagt: "Morbid Metal ist ein Roguelite-Hack'n'Slash-Spiel, in dem du gegen furchterregende Feinde in einem dunklen Sci-Fi-Universum kämpfst. Wechsle sofort die Charaktere, um ihre einzigartigen Eigenschaften zu nutzen und verheerende Kombos auszuführen. Jeder Sieg macht dich stärker, jede Niederlage ist eine Chance, dich weiterzuentwickeln."

Schaut euch unten den neuesten Gameplay-Trailer an.