Moosa: Dirty Fate bietet historische Action, die in Korea spielt

Wir spielen oft Abenteuer, die im historischen Japan spielen, und das ist auch in der chinesischen Kultur immer häufiger geworden. Die koreanische Geschichte hingegen ist weniger präsent, weshalb wir sofort von Moosa: Dirty Fate fasziniert waren, das während der Xbox Partner Preview am Donnerstag angekündigt wurde. Sie wird wie folgt beschrieben:

"Eine unbekannte, mächtige Kraft hat euer Land erfasst, und mit Feldern und Feldern, die zu Staub verwelken, greifen die Menschen zu den extremsten Überlebensmethoden. Es liegt an dir, die Bedrohung aufzuspüren und deine Untertanen zu retten."

Vielleicht nicht die detaillierteste Beschreibung, aber wir haben auch einen ersten Trailer gesehen, der das Action-Abenteuer zeigt, das 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox auf PC und Xbox Cloud erscheint. Es ist außerdem ein Xbox Play Anywhere-Titel, der direkt für Game Pass veröffentlicht wird. Schaut euch das erste Video unten an.