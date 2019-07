Moons of Madness: 12 Minuten Weltraumbasis warten

Funcom hat ein ausgiebiges Gameplay-Video zu Moons of Madness veröffentlicht, dem neuen Horrorspiel von Rock Pocket Games. Im Spiel übernehmen wir die Rolle des Astronauten Shane Newehart, seines Zeichens Techniker auf einer geheimen Operationsbasis. Wir sind der Hausmeister der Anlage und müssen die Systeme am Laufen halten, was aus mehreren Gründen zusehends schwieriger wird. Zwölf Minuten lang können wir dem Techniker bei seiner Arbeit auf die Finger schauen, bis wir scheinbar Halluzinationen erleiden und die Schwarzblende uns erlöst. Moons of Madness erscheint zu Halloween für PC, Xbox One und PS4.

