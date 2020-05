Moonray: Abstraktes Endzeit-Soulslike im formloser Welt angekündigt

Ein kleines Team namens Everything is Full of Gods hat uns heute ihr erstes Spiel vorgestellt, ein hübsches Soulslike namens Moonray. Von klassischen Kerkern, Burgen und anderen Fantasy-Umgebungen verabschiedet sich das Team direkt, denn ihre futuristische Endzeit-Welt wird von Götterwesen kontrolliert. Moonray enthält Nah- und Fernkampf, zudem können wir feindlichen Attacken ausweichen, uns hinter einem Schild verteidigen und sogar parieren. Ins Auge fallen die abstrakten Landschaften, die wohl physisch auf den elektronischen Soundtrack reagieren, um eine hypnotisierende Wirkung zu erzeugen.

In Mittelpunkt der Geschichte steht die Figur Iltar, die das sogenannte Miium-Element beherrscht. Das Zeug verleiht ihr göttliche Fähigkeiten, mit denen sie zur ultimativen Herrscherin des Universums wurde. Ein Kult von Nachahmern lockt die Göttin in eine Falle und weil ihnen das gelingt, erschafft Iltar einen Golem, der sie retten soll. Wir sind diese Schöpfung und müssen die Göttin befreien, bevor ihre Macht verschwindet. Einige Abschnitte der Handlung werden offenbar in einem schicken Comicstil erzählt.

Das Spiel startet am 2. Juli auf Steam ins Early Access, später soll es auch auf die Konsolen der nächsten Generation kommen (konkrete Pläne stehen aber noch aus). In dieser ersten Version wird es Wüsten und Wälder geben, die wir bereisen und erkunden. Version 1.0 soll zum Launch eine Kampagne bieten, die laut dem Entwickler zehn bis 15 Stunden anhält. Im Sommer nächsten Jahres soll der Titel veröffentlicht werden. Nur 10 Euro kostet der Key zum Startschuss.