Moonlighter feiert ersten Geburtstag mit Teaser zum DLC

Moonlighter feierte in dieser Woche seinen ersten Geburtstag und der Entwickler Digital Sun Games nahm das zum Anlass, einen brandneuen Teaser-Trailer für das kommende DLC "Between Dimensions" zu präsentieren. Darin werden neue Monster, Dungeons, Ausrüstungen und Tricks gezeigt, die in das Action-Adventure gelangen.

"Baby Moonlighter, geboren am 29. Mai 2018, war ein schneller Lerner. Trotz der Schwierigkeiten auf dem Spielemarkt erwies sich dieser junge Indie-Titel als starker Konkurrent in der hart umkämpften Gaming-Community. Mit fortwährendem Wachstum gewann Moonlighter Vertrauen und Anerkennung von seinen Fans, Dank der zahlreichen Updates [...]. Darüber hinaus erweiterte Moonlighter sein Territorium - auf PC, Playstation 4 und auf Xbox One und übernahm tapfer das Ruder der Nintendo Switch [...]", heißt es in der Pressemitteilung.

Dieses DLC soll das Spiel ganz schön auf den Kopf stellen, da es quasi "Version 2.0" für Moonlighter einleitet. Klingt vielversprechend, habt ihr den Titel auf dem Schirm?

