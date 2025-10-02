Moonlighter 2: The Endless Vault wurde auf November verschoben

HQ

Dieser Herbst ist zu einem kleinen Giganten geworden, wenn es um die Veröffentlichung neuer Spiele geht, wobei der September ein ziemlich denkwürdiger Monat ist und der Oktober das Gleiche zu sein scheint. Da viele Spiele zu dieser Jahreszeit AAA-Giganten sind, vergisst man natürlich leicht die kleinen Leute, und das ist genau der Grund, warum Digital Sun die Veröffentlichung von Moonlighter 2: The Endless Vault forciert.

Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel nicht mehr am 23. Oktober debütieren und stattdessen am 19. November erscheinen wird, weil der Monat für das Spiel zu voll geworden ist.

"Obwohl unser ursprünglicher Plan für den 23. Oktober geplant war, hat sich der Monat mit so vielen anderen großartigen Veröffentlichungen gefüllt, dass wir das Gefühl haben, dass er für uns zu voll geworden ist. Und wie jeder kluge Ladenbesitzer weiß, kann selbst der wertvollste Edelstein in einer überfüllten Vitrine übersehen werden."

Da dies der Fall ist, können wir davon ausgehen, dass im Vorfeld der neuen Veröffentlichung einige weitere Spieltests für das Spiel stattfinden werden, auf die Digital Sun bald näher eingegangen wird. Er wird mit folgendem Schluss abgeschlossen.

"Wir danken Ihnen sehr für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Planen Sie ein wenig mehr Zeit ein, um Ihre Schwerter zu schärfen, Ihre Regale aufzufüllen und sich auf die bevorstehenden Abenteuer vorzubereiten."