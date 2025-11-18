Moonlighter 2, The Crew Motorfest und Lost Records: Bloom and Rage gehören zu den neuen Game Pass-Ergänzungen im November

HQ

Microsoft darf die Maschinerie mit Game Pass nicht abkühlen lassen, jetzt, da der Schatten von Steam Machine am nicht allzu fernen Horizont des Jahres 2026 lauert. Deshalb hat es eine gute Menge neuer Titel und Inhalte vorbereitet, die in der zweiten Novemberhälfte in den Game Pass kommen, beginnend mit einigen herausragenden Titeln.

Diesmal gibt es nicht so viele neue Day-One-Ergänzungen wie in den vorherigen Chargen, aber das bevorstehende Moonlighter 2: The Endless Vault scheint selbst als Game Preview ein solides Angebot zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht die erhoffte Veröffentlichung hatte, ist Call of Duty: Black Ops 7 immer noch auf dem PC Game Pass und für Ultimate-Nutzer verfügbar.

Spiele, die im November für Game Pass erscheinen (Teil 2)



Moonlighter 2: The Endless Vault (Spielvorschau) (PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass - 19. November



Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Konsole und PC) – Jetzt mit Game Pass Premium – 19. November



Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC und Xbox X/S-Serie) – Jetzt mit Game Pass Premium – 19. November



Monster kommen! Rock & Road, 20. November (Handheld und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 20. November



The Crew Motorfest (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 20. November



Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass – 25. November



Töte es mit Feuer! 2 (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass – 25. November



Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 1. Dezember



Verlorene Rekorde: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X/S) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass – 2. Dezember



Neben neuen Spielen gibt es auch neue Inhalte für bereits verfügbare Titel. Das, das heutzutage am meisten profitiert, ist Assassin's Creed Mirage, das sowohl das Guardian Pack (mit neuem Anzug und Reittier für Basim) als auch die lang erwartete Valley of Memory-Erweiterung enthält, die Parkour verbessert und neue Wüstengebiete zum Erkunden und Jagen neuer Gegner bietet. Dieser Inhalt ist heute verfügbar.

Eine neue Mission kommt ebenfalls für Halo: Infinite. Operation Infinite bietet doppelte Karriere-Rang-Belohnungen und Spartan-Punkte sowie bis zu 200 neue Anpassungsoptionen für The Exchange und die neue Husky-Karte.

Schließlich, wie immer, müssen einige Spiele raus und Platz schaffen, und das sind die Titel, die am 30. November vom Game Pass verschwinden werden. Denken Sie daran, dass wenn Sie einige davon behalten möchten, alle bis zu diesem Tag mit einem zusätzlichen Kaufrabatt verbunden sind.



Barbie-Projekt Freundschaft (Cloud, Konsole und PC)



Lords of the Fallen (Cloud, Konsole und PC)



Octopath Traveler (Cloud, Konsole und PC)



Octopath Traveler II (Cloud, Konsole und PC)



SteamWorld-Version (Cloud, Konsole und PC)



Alle Inhalte und Details zum Game Pass-Katalog-Update können Sie hier einsehen.