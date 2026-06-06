Moonlight Peaks erscheint nächsten Monat, aber eine Demo ist bereits verfügbar

Leute, ich fordere euch heraus, eine Nachricht über ein Spiel in der diesjährigen Wholesome Games Direct zu finden, das nicht das Wort 'gemütlich' im Text enthält. Genau. Und das gilt auch dann, wenn die Prämisse des Spiels, wie die von Moonlight Peaks, übernatürliche Elemente beinhaltet. Hier wirst du ein Vampir sein, der gerade in einer neuen Stadt angekommen ist... wobei alle anderen auch übernatürliche Kreaturen sind, wie Meerjungfrauen, Werwölfe und so weiter. Du kannst mit ihnen reden und dich sogar in sie verlieben. Baue mystische Pflanzen an, wirke Zauber, braue Tränke und genieße das Leben 'jenseits'.

Die Wahrheit ist, dass dieser Titel für uns nicht neu ist, da wir ihn letztes Jahr erstmals auf der Gamescom kennengelernt haben, und wir haben sogar seine Schöpfer von Little Chicken Game Company interviewt, deren Interview Sie unten ansehen können.

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Heute sind sie wieder aufgetaucht, um endlich das lang erwartete Veröffentlichungsdatum bekannt zu geben, das auf den 7. Juli angesetzt ist, und wir müssen nicht warten, um einen Blick auf das Endprodukt zu werfen, denn eine neue Demo wurde ebenfalls gerade auf Steam veröffentlicht und ist jetzt hier verfügbar. Sieh dir unten den neuen Trailer und einige neue Screenshots von Moonlight Peaks an.