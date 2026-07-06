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Auch wenn ich nicht leugnen kann, dass die Kategorie Lebenssimulationen heutzutage etwas zu gesättigt geworden ist, genieße ich es auch, alle paar Monate wieder auf diesen Marktabschnitt zurückzukehren, um zu entgiften und mir ein entspanntes, stressfreies Gameplay zu gönnen. Im Anschluss an Pokémon Pokopia im Frühling dreht sich dieser Sommer ganz um Moonlight Peaks, und im Grunde geht es hier um ein eher traditionelles Life-Sim-Projekt mit einem Fae Farm/My Sims-ähnlichem Aussehen, wobei der Twist das übernatürliche Setting ist, bei dem statt eines normalen Menschen die Protagonistin der eines Vampirs ist.

Wir sprechen hier nicht von einem Spiel, in dem der Spieler das Blut der umliegenden Bewohner saugen muss, um zu überleben, denn viele der grausameren Elemente des Vampirseins werden zugunsten der romantisierteren Vorteile unter den Teppich gekehrt. Es gibt übernatürliche Fähigkeiten zu meistern (einschließlich der Verwandlung in eine Fledermaus), mystische Zauber zu wirken und Tränke zu brauen, es gibt eine Vielzahl weiterer übernatürlicher Charaktere, die man treffen und befreunden kann, darunter Hexen, Werwölfe und Seher, und das alles zusätzlich zu einigen vampirischen Schwächen, wie einer Abneigung gegen Sonnenlicht, sodass alle 'Tages-zu-Tag'-Aufgaben eher von 'Nacht zu Nacht' ausgerichtet sind.

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Ja, wir sprechen in vielerlei Hinsicht über ein vertrautes Life-Sim-Projekt, aber der Entwickler Little Chicken verändert die Dinge in einigen Bereichen, um alles frisch wirken zu lassen. Dazu gehört auch, dass die Spieler Feldfrüchte anbauen, Tiere pflegen, Rezepte zubereiten und Produkte herstellen – alles mit einem übernatürlichen Thema. Im Grunde musst du statt nur Kartoffeln anzubauen und Kühe zu betreuen, Blutweintrauben anbauen, dich um ein Höllenbrut-Kätzchen kümmern, Zutaten in Tränke und obskure Säfte verwandeln – alles, um Geld für neue Nutztiere und Saatgut zu sammeln, dein Einkommen zu steigern und ansonsten 'vom Fett des Landes zu leben'.

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Ich muss Little Chicken für die Umsetzung von Spieler-Ausdruckssystemen Anerkennung zollen, denn es gibt eine große Auswahl an Gegenständen zum Bauen und Kauf sowie Pflanzen, die du züchten kannst, um dein gruseliges Zuhause zu deinem eigenen zu machen. Es gibt großartige Beziehungen zu den interessanten und einzigartigen Dorfbewohnern, lustige Nebenaktivitäten, die die Zeit füllen – sei es Angeln oder das Nockturna-Kartenspiel – und all das vereint in einer kleinen Welt, die eine bewundernswerte Tiefe bietet. Dennoch ändert das nichts daran, dass Moonlight Peaks mit denselben Problemen konfrontiert ist, mit denen alle Life-Sim-Spiele konfrontiert sind.

Zum einen ist die Anfangsphase ziemlich brutal und repetitiv. Im ersten Monat oder so im Spiel verbringst du deine Nächte mit langweiligen und einlästigen Aufgaben, sei es Holz hacken oder Unkraut schneiden – und bekommst dabei kaum eine sinnvolle Gegenleistung aus dem Wunsch, Beziehungen zu den Stadtbewohnern aufzubauen. Eine finanzielle Grundlage aufzubauen, von der aus man wachsen kann, ist schwierig, und obwohl ich Moonlight Peaks Anerkennung zollen muss, dass sie dir nicht die Hand genommen und dich das selbst herausfinden lassen, können sich einige der Preise der Upgrades unerreichbar anfühlen, was bedeutet, dass bestimmte wichtige Mechaniken und Features für längere Zeit verschlossen sind. Dazu gehört auch Vieh, bei dem man das teure Heim-Upgrade einer Scheune braucht, bevor man Tiere kaufen kann, und natürlich sind ohne Vieh viele grundlegende Koch- und Bastelzutaten ausgeschlossen. Der Punkt ist, viele Life-Sim-Spiele sind so aufgebaut, dass das Onboarding und die ersten Stunden ziemlich miserabel und flach sind, und Moonlight Peaks tappt genau in diese Falle.

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Ebenso bin ich kein großer Fan des Ausdauersystems im Spiel. Es gibt bereits ein Zeitlimit für jede Nacht, bei dem man beim Sonnenaufgang sofort zurück in den Sarg teleportiert wird, um den Tag zu beenden, weshalb ich nicht denke, dass es auch ein Ausdauersystem brauchen sollte, das die nächtlichen Aktionen weiter einschränkt, es sei denn, man hat genug Nahrung zur Verfügung, um diese Anzeige aufzufüllen. Das ist übrigens ein weiterer lebenssim-weiter Fehler, bei dem diese Einschränkung meiner Meinung nach kaum einen Zweck erfüllt, besonders wenn die Nacht-für-Nacht-Schleife so streng ist wie in Moonlight Peaks.

Aber auch hier gelingt es bei jedem der Fallstricke des Lebenssims, in die es stolpert, Moonlight Peaks auch mit vielen anderen zu gedeihen. Die künstlerische Leitung und der Stil sind wunderschön, mit vielen passenden Farben und kreativen Möglichkeiten. Dieses Spiel bietet jede Menge mechanische Tiefe, eine Vielzahl von Geheimnissen zu entdecken und zu entschlüsseln, interessante Stadtbewohner zum Kennenlernen und zudem eine zentrale Geschichte im Mittelpunkt des Spiels, die zusätzliche Hintergrundgeschichte und Hintergrundgeschichte darüber bietet, wie dein Charakter und seine Familie mit dieser malerischen Gemeinschaft verbunden sind. Wäre es besser, wenn der Dialog vollständig vertont wäre? Ohne Frage. Aber es funktioniert auch grundsätzlich so, wie es ist, also werde ich es nicht weiter kritisieren.

Kurz gesagt, auch wenn Moonlight Peaks die Dynamik des Life-Sim-Genres nicht wirklich herausfordert, ist das, was Little Chicken mit diesem Spiel geschaffen hat, unterhaltsam und charmant genug, um einen immer wieder zurückzuholen. Es ist vertraut und vielleicht an manchen Stellen etwas sicher, aber es funktioniert und beherrscht die meisten Grundlagen richtig, und übrigens ist Moonlight Peaks für mich ein ausreichender Erfolg.