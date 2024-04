Moon Studios verspricht, No Rest for the Wicked noch lange zu aktualisieren

HQ

Der wackelige Start von No Rest for the Wicked ist niemandem entgangen.

Moon Studios hat zugegeben, dass sie nicht alle Probleme auf einmal beheben können, verspricht aber, den Titel für eine lange Zeit zu aktualisieren. Hier finden Sie eine Liste bekannter Probleme. Die Performance-Probleme stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, die das Studio verbessern möchte. Sie empfehlen Ihnen auch, es auf einer SSD zu installieren, wenn Sie Probleme haben. Ob das Versprechen erfüllt wird, bleibt abzuwarten, aber es befindet sich im "Early Access", so dass einige Unvollkommenheiten zu erwarten sind. Hoffentlich wird Moon Studios in der Lage sein, all diese Probleme vor der Veröffentlichung von 1.0 zu beheben. Spielen Sie No Rest for the Wicked und haben Sie technische Probleme?