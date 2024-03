Moon Studios schließt eine erneute Zusammenarbeit mit Microsoft nicht aus

HQ

Nach der Veröffentlichung der sehr beliebten Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps zusammen mit Microsoft kündigte Moon Studios an, dass ihr kommender Titel No Rest for the Wicked plattformübergreifend sein und von Private Division veröffentlicht werden würde.

Es gab einige Gerüchte, die behaupteten, dass Microsoft und/oder Moon Studios mit der Zusammenarbeit nicht ganz glücklich waren und dass dies der Grund wäre, warum sie nicht an ihrem nächsten Spiel zusammenarbeiten. Aber der Mitbegründer und CEO des Studios, Thomas Mahler, sagt in einer Antwort auf einen X-Post, dass dies überhaupt nicht der Fall war und sagt, dass er "ziemlich sicher ist, dass wir auch in Zukunft aufregende Dinge mit der Xbox machen werden!"

Er sagt, der Grund, warum Moon Studios sich für Private Division entschieden hat, war, dass sie "Wicked auf allen Plattformen mit Crossplay-Unterstützung veröffentlichen wollten".

No Rest for the Wicked startet am 18. April als Early Access auf Steam, bevor es später für PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint. Was das Studio danach machen wird, ist derzeit noch nicht bekannt - aber wir wissen jetzt schon, dass wir nach den beiden Ori-Spielen und dem sehr vielversprechenden No Rest for the Wicked interessiert sind.