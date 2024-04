Moon Studios schließt ein drittes Ori-Abenteuer nicht aus

HQ

Zwei der magischsten Spiele der letzten Generation waren die beiden herrlich schönen Metroidvania-Abenteuer Ori und der Blinde Wald und die Fortsetzung Ori and the Will of the Wisps. Letzteres wurde jedoch vor vier Jahren veröffentlicht und hatte ein ziemlich zufriedenstellendes Ende, und Moon Studios arbeitet nun an seinem dritten Spiel, No Rest for the Wicked.

Somit sollte man meinen, dass Ori ein abgeschlossenes Kapitel für das Studio war, das sich auch von Microsoft als Publisher abgewandt hat und nun stattdessen mit Private Division zusammenarbeitet. Aber anscheinend ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass aus der Ori-Saga eine Trilogie werden könnte. In einem Game Informer-Interview sagt Studioleiter und Creative Director Thomas Mahler, dass er "einige Ideen" für ein drittes Ori-Abenteuer hat und fährt fort:

"Ich habe schon einen Titel dafür. Ich habe ein paar Ideen, aber im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz auf No Rest for the Wicked."

In dem Interview war auch der Mitbegründer der Moon Studios, Gennadiy Korol, zu Gast, der selbst von der Ankündigung überrascht schien und sagte: "Ich wusste nicht, dass es auf dem Tisch lag."

Kürzlich sagte Mahler sogar, dass er in Zukunft gerne mit Microsoft (dem die Ori-Serie gehört) zusammenarbeiten würde, so dass wir mit etwas Glück in ein paar Jahren einen neuen Ori haben könnten, auf den wir uns freuen können - und wir sind zuversichtlich, dass sich das Warten lohnen wird.

Wenn du Ori noch nicht gespielt hast, ist es im Game Pass enthalten, aber du kannst es dir auch während des aktuellen Spring Sale mit 67 % Rabatt auf Ori: The Collection sichern, das beide Abenteuer enthält (und 67-75 % Rabatt auf die einzelnen Titel, wenn du nur eines davon haben möchtest).