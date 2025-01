Moon Studios-Chef: Ein großartiger Banjo-Kazooie -Titel "könnte mit 3D-Mario konkurrieren und wahrscheinlich ähnliche Stückzahlen verkaufen"

HQ

Jedes Mal, wenn Microsoft irgendeine Art von Event veranstaltet, wiederholt sich das gleiche Muster seit zwei Jahrzehnten, nämlich dass die Leute die Daumen drücken, dass Banjo-Kazooie in einem neuen Plattform-Abenteuer zurückkehrt. Mehrmals haben Xbox-Vertreter gesagt, dass sie gerne etwas mit den Charakteren machen würden, aber bisher hat sich nichts materialisiert.

Eine Person, die sich auf die Seite der Fans stellt und dies für ein seltsames Verhalten von Microsoft hält, ist Ori and the Will of the Wisps-Schöpfer und Chef der Moon Studios, Thomas Mahler. Er sagt, dass Microsoft keine Familienspiele hat und schreibt in den sozialen Medien:

"Xbox hat derzeit keine wirklich familienfreundlichen Titel, zumindest nichts von der Qualität, für die sie bekannt sind.

Das ist es, was ich mir von Microsoft in Ori erhofft hatte, aber bei Xbox geht es eindeutig um Halo, Gears und Forza und nichts anderes hat wirklich so viel Aufmerksamkeit bekommen."

Was sollten sie also dagegen tun, so Mahler? Die Antwort lautet Banjo-Kazooie, was seiner Meinung nach in den richtigen Händen ein Riesenerfolg wäre:

"Sie haben auf Banjo Kazooie gesessen, ohne dass dort etwas passiert ist, obwohl ein wirklich talentierter Entwickler wahrscheinlich ein Banjo-Spiel machen könnte, das mit 3D-Mario mithalten und wahrscheinlich ähnliche Stückzahlen verkaufen könnte."

Wir glauben nicht, dass Mahler ganz Recht hat, dass Xbox Game Studios keine Familienspiele haben, da sie jetzt sowohl Crash Bandicoot als auch Spyro the Dragon besitzen, aber wir vermissen den Bären und den Vogel. Was denkst du, hätte ein wirklich guter Banjo-Kazooie Mario in Sachen Sales herausfordern können?