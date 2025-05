Moon Knight Schöpfer darüber, was als nächstes für den Charakter ansteht: "Ich bin genauso neugierig wie der Rest von euch"

HQ

Marvel Studios durchlief eine Phase, in der viele Fernsehserien rausgeschmissen wurden, die offizielle Teile des breiteren Marvel Cinematic Universe waren, und die dann nicht wirklich irgendwohin führten. Ein Beispiel dafür ist Moon Knight, das Oscar Isaacs Helden mit gespaltener Persönlichkeit und noch mehr übernatürliche Elemente in das MCU einführte und dann so gut wie in der Erinnerung verschwand. Es ist nun Jahre her, dass Staffel 1 ausgestrahlt wurde, und wir sind uns nicht nur immer noch nicht sicher, ob es eine zweite Staffel geben wird (trotz des Cliffhanger-Teasers am Ende), sondern wir warten auch darauf, wo Moon Knight als nächstes auftauchen wird.

Und das gilt auch für den Schöpfer der Serie. Im Gespräch mit ComicBook.com hat Jeremy Slater verraten, dass er darauf wartet, mehr zu hören, genau wie wir. Er merkt an, dass alles von Marvel Studios Boss Kevin Feige und auch Hauptdarsteller Isaac abhängt, aber dass er hofft, dass die Figur zurückkehrt.

In voller Länge erklärte Slater: "Sprechen Sie mit Kevin Feige, sprechen Sie mit Oscar Isaac. Ich denke, der Ball liegt wirklich in ihrem Spielfeld. Es ist so viel oder so wenig Moon Knight, wie Oscar machen will. Kevin ist der Typ mit dem Masterplan, und ich denke, wenn er einen Weg findet, Moon Knight wirklich darin einzubauen... Ich hoffe, dass wir ihn wiedersehen werden, aber ich bin genauso neugierig wie der Rest von euch."

So oder so, erwarten Sie in absehbarer Zeit keine zweite Staffel der Serie, und ebenso ist es vielleicht eine Herausforderung, Moon Knight woanders zu sehen, auch wenn Isaacs kürzliches und bequemes Überspringen der Star Wars Celebration zu einem kleinen Fan-Aufruhr geführt hat...