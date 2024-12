Moo Deng, ein neues Tierbaby, erobert die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt

HQ

Mit Moo Deng, Haggis und jetzt Junjun scheint 2024 das Jahr der niedlichen Tierbabys zu werden. Anstelle eines kleinen Zwergflusspferds ist Junjun jedoch ein 11 Monate altes Braunbärenjunges, das alle im Zoo von Shanghai verzaubert hat.

Junjun wurde von Geburt an von Hand aufgezogen und hat sich an das Leben im Luxus gewöhnt und spielt mit einer Fülle von Spielzeugen in seinem Gehege. "Jeder mag so ein lebhaftes und aktives Bärenjunges", sagte sein Pfleger Yang Junjie der Nachrichtenagentur Reuters. "Er kann den ganzen Tag auf dem Ausstellungsgelände spielen und zieht damit alle Blicke auf sich."

Junjun wird alle zwei Tage von der Öffentlichkeit gesehen, aber seine Eskapaden haben ihn schnell zu einem Star in den sozialen Medien gemacht. Sein Lieblingsspiel ist es offenbar, mit seinen Torhütern Jagd zu machen, ihnen erst hinterherzulaufen und sie dann hinter ihm herlaufen zu lassen.

