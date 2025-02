Montreal beendet die Beziehung zu Amazon und verspricht, lokal zu kaufen

HQ

Die Bürgermeisterin von Montreal, Valérie Plante, hat angekündigt, dass die Stadt keine Produkte mehr von Amazon beziehen wird. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die anhaltende Befürchtung vor Zöllen aus den Vereinigten Staaten, trotz einer vorübergehenden Gnadenfrist.

Montreal hat sich verpflichtet, lokalen Lieferanten den Vorzug zu geben oder nach internationalen Alternativen zu suchen, die mit seinen Werten übereinstimmen. Dies folgt auf wachsende Kritik an Amazon, insbesondere nachdem das Unternehmen sieben Lagerhäuser in Quebec geschlossen hat, was zum Verlust von 1.700 Arbeitsplätzen in der Provinz führte – eine Zahl, die auf 4.500 steigt, wenn man Subunternehmer einbezieht.

Die Gewerkschaft CSN hat bereits rechtliche Schritte gegen Amazon wegen dieser Entlassungen eingeleitet, und jetzt ist Montreal entschlossen, seine lokale Wirtschaft zu unterstützen und seine Bindungen zu den Gemeinden zu stärken, indem es sich wann immer möglich von multinationalen Giganten wie Amazon entfernt. Vorerst bleibt abzuwarten, ob andere Städte dem Beispiel Montreals folgen werden.